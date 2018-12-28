2018-12-28T21:44:46+03:00
Общество

В Калининграде к 2020 году построят Биржевой мост

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В правительстве Калининградской области на прошедшем в пятницу 28 декабря заседании совета по культуре при губернаторе обсудили вопросы благоустройства острова Канта.

Власти планируют восстановить ведущий на остров мост у здания кёнигсбергской биржи, которое ныне занимает Музей изобразительных искусств.

- В деньгах, которые мы выделим на благоустройство острова, будут средства на проектирование Биржевого моста. В 2020 году мы его хотим восстановить. Мост должен быть разводной, потому что там достаточно активное движение, судоходство, - сказал губернатор Антон Алиханов.

Историческое название моста, о котором говорит губернатор – Рабочий (нем. Köttelbrücke, иногда его называют Потроховой мост), он соединял Кнайпхоф и Форштадт.

Был построен в 1377 году и перестроен в 1886 году. Мост был разрушен во время Второй мировой войны. Если бы Рабочий мост сохранился, то шел бы параллельно с нынешним Эстакадным мостом.

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