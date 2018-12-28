В Зеленоградске оборудовали две точки с бесплатным Wi-Fi

28 Дек. 21:57 2018-12-28T21:57:16+03:00

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В Зеленоградске теперь можно поймать Wi-Fi прямо на улице. Как сообщает местная администрация, на Курортном проспекте оборудованы две точки для подключения к Сети: в сквере «Котофейня» и около памятника зеленоградскому коту.

Отмечается, что по закону для получения доступа к интернету необходимо пройти авторизацию. Сделать это легко при помощи звонка со смартфона либо при помощи смс.