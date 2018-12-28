Власти Калининградской области готовы потратить 48 млн рублей на поддержку театральной деятельности
На прошедшем в региональном правительстве в пятницу 28 декабря заседании совета по культуре при губернаторе обсудили вопрос о проведении Года театра в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на тематические мероприятия запланированы деньги из бюджета.
- В бюджете области на проведение событий Года театра запланировано 28 миллионов рублей, также губернатором поддержано выделение дополнительных средств в сумме 20 миллионов рублей на фестивали, гастрольные проекты, модернизацию сценического комплекса и разработку мобильного приложения связанного с театральным маршрутом, – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
В Год театра зрителей ждут новые постановки, фестивали, гастрольные проекты, творческие лаборатории, конкурсы актерского мастерства.
Официальное открытие тематического года в Калининградской области состоялось 13 декабря.