2018-12-28T22:03:55+03:00
Звезды

Власти Калининградской области готовы потратить 48 млн рублей на поддержку театральной деятельности

Деньги, в частности, пойдут на разработку специального мобильного приложения
Александр КАТЕРУША
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Официальное открытие тематического года в Калининградской области состоялось 13 декабря.Официальное открытие тематического года в Калининградской области состоялось 13 декабря.Фото: Александр КАТЕРУША
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На прошедшем в региональном правительстве в пятницу 28 декабря заседании совета по культуре при губернаторе обсудили вопрос о проведении Года театра в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на тематические мероприятия запланированы деньги из бюджета.

- В бюджете области на проведение событий Года театра запланировано 28 миллионов рублей, также губернатором поддержано выделение дополнительных средств в сумме 20 миллионов рублей на фестивали, гастрольные проекты, модернизацию сценического комплекса и разработку мобильного приложения связанного с театральным маршрутом, – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

В Год театра зрителей ждут новые постановки, фестивали, гастрольные проекты, творческие лаборатории, конкурсы актерского мастерства.

Официальное открытие тематического года в Калининградской области состоялось 13 декабря.

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