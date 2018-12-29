2018-12-29T00:05:31+03:00
Звезды

Мединский наградил Гришковца знаком «За вклад в российскую культуру»

Минкульт отметил нашего земляка
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
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Министр культуры России Владимир Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства. Нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» получил калининградский писатель и актер Евгений Гришковец. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо Гришковца такой нагрудный знак вручили артисту театра и кино Всеволоду Шиловскому и президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.

Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в атриуме Большого театра.

Сообщается также, что звания «Заслуженный артист РФ» удостоились актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, артистка балета Анна Никулина, пианистка Екатерина Мечетина.

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