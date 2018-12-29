На Советском проспекте в ДТП погиб водитель «Ровера»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-29T13:57:55+03:00

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В субботу утром в Калининграде произошло смертельное ДТП. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Советском проспекте. 69-летний водитель «Шкоды» при выезде с улицы Докука не уступил дорогу и протаранил «Ровер».

В результате ДТП 66-летний водитель «Ровера» скончался в больнице, 59-летняя пассажирка легковушки госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства.