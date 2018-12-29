Двоих калининградцев будут судить за похищение человека

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-29T14:29:40+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих калининградцев в незаконном проникновении в помещение и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В августе двое мужчин в масках ворвались в квартиру на улице Мишина в Калининграде, силой вывели 18-летнего жильца, усадили в машину и вывезли в лес в поселке Совхозный.

- Следствием установлено, что обвиняемые заподозрили знакомого потерпевшего в хищении золотой цепочки. Находясь в лесном массиве, мужчины потребовали от потерпевшего вернуть похищенное в кратчайшие сроки, после чего сели в автомобиль и уехали, - сообщили в пресс-службе СК.

Калининградец самостоятельно добрался до дома. К этому времени его родственники и соседи уже сообщили о произошедшем в полицию.

В пресс-службе СК добавили, что обвиняемые вину признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.