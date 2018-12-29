На ул. Сибирякова в Калининграде сбили 78-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-29T15:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу на улице Сибирякова в Калининграде сбили пешехода.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 15:30.

26-летняя водитель «Хонды» сбила пенсионера, который решил перейти дорогу в неположенном месте.

В результате наезда 78-летний пенсионер получил травмы.