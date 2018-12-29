На ул. Сибирякова в Калининграде сбили 78-летнего пенсионера
Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу на улице Сибирякова в Калининграде сбили пешехода.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 15:30.
26-летняя водитель «Хонды» сбила пенсионера, который решил перейти дорогу в неположенном месте.
В результате наезда 78-летний пенсионер получил травмы.