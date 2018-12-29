2018-12-29T16:02:17+03:00
Общество

Калининградские власти ожидают на новогодние праздники около 40 тысяч туристов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В период новогодних праздников в Калининградскую область ожидается приезд порядка 40 тысяч гостей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его словам, Калининград традиционно вошел в топ-3 городов популярных у туристов в новогодний период.

- В новогодние каникулы запланировано очень много мероприятий в областных учреждениях культуры, – сказал Ермак. – Калининградцам и туристам уже полюбились наши новогодние ярмарки и у Дома Советов, и на Верхнем озере. Со второго января в Светлогорске, на территории «Янтарь-холла», начинается фестиваль зимних напитков, также в самом театре эстрады будут проходить интересные события. На сегодняшний день большое количество отелей забронировано полностью. В основном это туристы из других регионов России. Мы ожидаем порядка 40 тысяч гостей, которые приедут к нам в период с 29 декабря по 8 января, – сообщил министр, добавив, что все областные театры и музеи будут работать в период новогодних праздников.

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