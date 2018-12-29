В Калининграде сосед по дому нанес увечье 66-летнему пенсионеру
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Конфликт произошел в подъезде дома по улице Ленинградской. Во время словесной перепалки житель дома нанес удар в область уха своему 66-летнему оппоненту. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали разрыв барабанной перепонки
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трёх лет.