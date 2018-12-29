В «Балтику» перешел финалист Кубка России

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-29T16:44:23+03:00

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Сегодня калининградская «Балтика» сообщила о том, что между нашим клубом и ФК «Урал» достигнута договоренность об аренде 24-летнего полузащитника Никиты Глушкова.

Заниматься футболом Никита начинал в ДЮСШ кировского «Динамо», затем - в московских академиях «Ника», «Сокол» и «Динамо». Профессиональную карьеру начал в сезоне-2013/2014 в клубе чемпионата Словакии – «Славой» (Требишов). Затем выступал за «Сибирь» (Новосибирск) и «Урал» (Екатеринбург). В составе уральцев в прошлом году стал финалистом Кубка страны и провел 10 матчей в Российской премьер-лиге.

Напомним, ранее стало известно, что в «Балтике» продолжит выступать вратарь Евгений Помазан.