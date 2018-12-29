2018-12-29T18:49:08+03:00
Общество

Запись в первые классы в Калининграде стартует 26 января

Николай Литвинов
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Приказ о начале записи в первые классы издал городской комитет по образованию. Рекомендуемый срок начала приема заявлений – 26 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, прием заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, начнется с 1 июля.

Подать заявление в первые классы можно будет двумя способами:

- в электронной форме через единый портал Государственных услуг;

- в общеобразовательном учреждении с использованием региональной системы учета контингента.

С 12 по 22 января 2019 года для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс, в общеобразовательных учреждениях будут проведены «Дни открытых дверей», на которых они познакомятся с уставом, образовательными программами и другими документами.

Также ознакомиться с документами по приему детей в школу и получить информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях города Калининграда можно на сайте комитета по образованию или в отделе школьного и дополнительного образования (ул. Чайковского, 50/52; телефон «горячей линии»: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48).

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