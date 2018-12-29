Новогоднее обращение Антона Алиханова покажет телеканал «Каскад»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-29T19:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Трансляция новогоднего обращения губернатора состоится в эфире телеканала «Каскад» 31 декабря в 23.50 по калининградскому времени. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Как стало известно ранее, в этот раз Антон Алиханов записал свое поздравление внутри нового стадиона «Калининград» на острове.

Обращение президента Владимира Путина жители нашей области увидят дважды. В 22.55 поздравления президента покажет большинство федеральных телеканалов, а в 23.55 обращение можно будет посмотреть на Первом канале, который 31 декабря адаптирует свою сетку вещания под различные часовые пояса нашей страны.