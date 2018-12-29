2018-12-29T19:10:07+03:00
Наука

Калининградский ученый разработал устройство, помогающее людям с тремором рук

Николай Литвинов
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Фонд содействия инновациям объявил финалистов программы «УМНИК» и дополнительного этапа программы «СТАРТ». В число победителей вошли 14 проектов из Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, гранты по полмиллиона рублей на проведение научно-исследовательских работ выиграли шесть проектов, заявленные молодыми учеными из БФУ имени Канта и Калининградского государственного технического университета. Среди победителей – проект Глеба Камышова, который разрабатывает устройство для людей, страдающих от периодического тремора рук. Система будет представлять собой аппаратно-программный комплекс, выполняющий две основные функции: мониторинг электромиографических сигналов для определения начальной фазы тремора и его подавления.

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