В Калининграде Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров автобусов, маршруток и трамваев

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-29T19:18:25+03:00

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Акцию организовали специалисты комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры по инициативе главы города Алексея Силанова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, идею поддержали не только в муниципальном «Калининград – ГорТрансе», но и на предприятии «Скиба». В результате Дедушку со Снегурочкой можно было встретить сразу на нескольких маршрутах и остановках. Они вручали традиционные подарки – сладости и мандарины, которые получили и дети, и взрослые. Кроме того, все желающие смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и его внучкой на память.