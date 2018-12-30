В Калининграде ночью из горящего дома на ул. Багратиона эвакуировали жильцов, есть пострадавший
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в ночь на воскресенье 30 декабря случился пожар в Московском районе города Калининграда. На часах было 01.21, когда поступило сообщение о возгорании в жилом доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в пятиэтажном доме на четвертом этаже в квартире горел матрац.
Было принято решение об эвакуации четверых жильцов. Есть пострадавший.