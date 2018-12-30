В Калининграде под мостом на площадке для паркура установили камеры «Безопасного города»
На территории, обустраиваемой для занятий паркуром под Второй эстакадой на Московском проспекте в Калининграде организовали круглосуточное видеонаблюдение. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на площадке установили оборудование, интегрированное в комплекс «Безопасный город».
Трансляция ведется с четырех камер. В темное время суток контроль за объектом с помощью новых IP-видеокамер обеспечивает инфракрасная подсветка, рассчитанная на дальность действия до 50 метров. Устройства защищены от пыли, влаги и механических повреждений.
Ранее аналогичная система была установлена в Центре уличного баскетбола. Там работают пять видеокамер наружного наблюдения. Еще пять камер установлено на спортивной и детской площадках в Южном парке в Калининграде.