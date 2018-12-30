2018-12-30T13:28:24+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе ночью сгорел строящийся дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье 30 декабря пожарные по тревоге выезжали в поселок Шоссейное Гурьевского городского округа. В 01.50 очевидцы сообщили о пожаре в двухэтажном кирпичном строящемся здании. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в строении горела кровля на площади 30 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и 3 единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24