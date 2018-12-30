В Гурьевском районе ночью сгорел строящийся дом

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-30T13:28:24+03:00

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В ночь на воскресенье 30 декабря пожарные по тревоге выезжали в поселок Шоссейное Гурьевского городского округа. В 01.50 очевидцы сообщили о пожаре в двухэтажном кирпичном строящемся здании. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в строении горела кровля на площади 30 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и 3 единиц техники.