В Гурьевском районе ночью сгорел строящийся дом
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В ночь на воскресенье 30 декабря пожарные по тревоге выезжали в поселок Шоссейное Гурьевского городского округа. В 01.50 очевидцы сообщили о пожаре в двухэтажном кирпичном строящемся здании. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в строении горела кровля на площади 30 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали 16 человек и 3 единиц техники.