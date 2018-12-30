Под Зеленоградском «Тойота» врезалась в дерево, погибла 44-летняя женщина
Страшная авария случилась в субботу днем
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В минувшую субботу 29 декабря ДТП со смертельным исходом случилось на 11-м километре дороги «Переславское-Круглово». Со стороны поселка Кумачево в направлении поселка Круглово двигался автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 44-летней женщины.
Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Калининградской области, водитель на прямом участке дороги неправильно выбрала скоростной режим, не учла, что дорога была мокрой.
Женщина не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в придорожное дерево. Водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП.