На Ленинском проспекте сбили 38-летнего пешехода, водитель скрылся

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-30T15:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу вечером на Ленинском проспекте в ДТП пострадал пешеход, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

Он был сбит автомобилем, двигавшимся по проспекту в сторону ул. Черняховского.

Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.