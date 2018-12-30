На Ленинском проспекте сбили 38-летнего пешехода, водитель скрылся
Пострадавший госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую субботу вечером на Ленинском проспекте в ДТП пострадал пешеход, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.
Он был сбит автомобилем, двигавшимся по проспекту в сторону ул. Черняховского.
Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.