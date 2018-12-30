2018-12-30T15:11:01+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте сбили 38-летнего пешехода, водитель скрылся

Пострадавший госпитализирован
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую субботу вечером на Ленинском проспекте в ДТП пострадал пешеход, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

Он был сбит автомобилем, двигавшимся по проспекту в сторону ул. Черняховского.

Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

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