2018-12-31T10:56:00+03:00
Общество

Какие дороги в Калининграде перекроют во время новогодних праздников

Кирилл Алексеев
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Как сообщили в мэрии Калининграда, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий будет временно закрыто движение транспорта по улице Профессора Баранова на участке от Площади Победы до ул. Подп. Иванникова 1 января 2019 года – с 12.00 до 19.00. А с 4 по 10 января движение по этом участке дороги будет закрыто для транспорта с 8.00 до 19.00.

Кроме того, во время проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий и XII международной Рождественской православной выставки-ярмарки «Русский край-2019», а также, в случае изменения дорожной ситуации, УГИБДД УМВД России по Калининградской области будет осуществлять оперативное закрытие движения транспорта на участках улично-дорожной сети, расположенных в районе проведения праздничных мероприятий.

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