2018-12-31T11:09:50+03:00
Общество

В историческом центре Калининграда без археологических раскопок построят крупное торгово-офисное здание

Кирилл Алексеев
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Компания "Патефон" вот-вот приступит к возведению шестиэтажного административно-делового здания площадью 11 тысяч квадратных местров на пересечении Ленинского проспекта и улицы Портовой. Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на представителя правительства Калининградской области, разрешение "Патефон", ранее собиравшийся застроить территоию возле Биржи, получил еще в 2016 году.

Интересно, что археологические раскопки на месте строительства офисного центра не предусмотрены - несмотря на то, что стройка ведется на территории исторического центра Калининграда.

Неизвестны и эскизы здания, хотя внешний облик объекта, учитывая его местоположение, должен определяться на экспертоном уровне.

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