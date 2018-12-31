Антон Алиханов выразил соболезнование родственникам погибших в Магнитогорске

31 Дек. 18:38 2018-12-31T18:58:05+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве и обрушении дома в Магнитогорске.

- Искренне соболезную тем, кто потерял своих родных и близких при обрушении жилого дома в Магнитогорске, - заявил Антон Алиханов. - Жители Калининградской области переживают за судьбу и здоровье пострадавших. Мы все желаем скорейшего выздоровления раненым при обрушении дома.

Напомним, в понедельник, 31 декабря, в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области произошел взрыв, вызвавший обрушение подъезда. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы.