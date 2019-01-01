В Калининграде усилился ветер - до 24 метров в секунду

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 3 января 2019 года в Калининграде заметно усилился ветер - в порывах до 24 метров в секунду. Об этом сообщили в Единая дежурно-диспетчерская служба города.

01.01.2019 - ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы ночью 12-17 м/с, во второй половине дня 17-22 м/с;

02.01.2019 - ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы ночью 12-17 м/с, утром и днем 19-24 м/с;

03.01.2019 - ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, порывы ночью 19-24 м/с.

В мэрии Калининграда напоминают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий. При вынужденном пребывании под открытым небом спасатели рекомендуют находиться в отдалении от зданий, избегать нгахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Если вы стали свидетелем падения дерева, пожара, ДТП или другого происшествия, при котором требуется помощь спасателей, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда по тел.: (4012) 59-64-00, или на единый номер служб экстренного реагирования по тел.: 112.