В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:13:14+03:00

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Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило штормовое предупреждение. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В среду, 2 января, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 2 января, на территории Калининградской области ожидается усиление северо-западного, северного ветра до 25 м/с. Местами ожидается сильный снег, метель, ухудшение видимости в снеге 500-1000 м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области, в период неблагоприятных погодных условий необходимо соблюдать меры личной безопасности, воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев. Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.

Единые телефоны спасения: "101" и "112". Звоните по ним, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 79-99-99.