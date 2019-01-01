Калининградец перевозил 100 блоков сигарет без акцизных марок
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Сотрудники ГИБДД задержали в поселке Куликово калининградца, который перевозил в автомобиле 100 блоков сигарет без акцизных марок.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, соответствующих документов на сигареты у водителя не было, объяснить происхождения товара он не смог.
Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции по Зеленоградскому району. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.