Калининградец перевозил 100 блоков сигарет без акцизных марок

1 Янв. 2019 2019-01-01T23:57:23+03:00

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Сотрудники ГИБДД задержали в поселке Куликово калининградца, который перевозил в автомобиле 100 блоков сигарет без акцизных марок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, соответствующих документов на сигареты у водителя не было, объяснить происхождения товара он не смог.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции по Зеленоградскому району. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.