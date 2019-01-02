Накануне Нового года 40-летний сын оставил мать без 10 тысяч рублей

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:01:36+03:00

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В полицию Московского района обратилась 69-летняя жительница улицы Зои Космодемьянской, которая сообщила, что у нее пропала банковская карта. Позже обнаружилось, что с карты сняли 10 тысяч рублей.

Вскоре полицейские выяснили, что к краже причастен 40-летний сын женщины. Мужчина воспользовался тем, что на карте был записан пин-код. Установлено, что подозреваемый снял деньги в ближайшем банкомате. Также установлено, что ранее калининградец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь ему грозит шесть лет колонии.