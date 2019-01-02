2019-01-02T17:01:46+03:00
Происшествия

Под Калининградом в ДТП погиб водитель "скорой помощи"

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Авария произошла на автодороге Калининград-Полесск в среду, 2 января. На 14-м километре водитель "скорой" не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

От полученных травм 44-летний водитель "неотложки" скончался на месте происшествия. Фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24