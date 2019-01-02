Под Калининградом в ДТП погиб водитель "скорой помощи"
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В Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Авария произошла на автодороге Калининград-Полесск в среду, 2 января. На 14-м километре водитель "скорой" не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.
От полученных травм 44-летний водитель "неотложки" скончался на месте происшествия. Фельдшер получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства аварии устанавливаются.