Под Калининградом в ДТП погиб водитель "скорой помощи"

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:01:46+03:00

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В Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Авария произошла на автодороге Калининград-Полесск в среду, 2 января. На 14-м километре водитель "скорой" не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

От полученных травм 44-летний водитель "неотложки" скончался на месте происшествия. Фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства аварии устанавливаются.