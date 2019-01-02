2019-01-02T18:23:25+03:00
Происшествия

На строящемся портовом терминале в Пионерском погиб рабочий

Кирилл Алексеев
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Трагедия произошла накануне в Пионерском, где строится новый глубоководный порт. Как сообщило агентство Portnews, на территории стройки обрушилась балка эстакады, на которой находился монтажник. Человек упал в ледяную воду. Приехавшие врачи "Скорой помощи" констатировали смерть мужчины.

Напомним, 2 января Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Скорость ветра на побережье достигает в порывах 40 метров в секунду.

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