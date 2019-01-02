В Светлогорске штормовые волны разбивают променад

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:45:37+03:00

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В Калининградской области новогодняя стихия разыграласт не на шутку. В Калининграде и на областных дорогах повалены десятки деревьев, в приморских городах штормовые волны разрушают променад.

Так, в Светлогорске, как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на очевидцев, волны вымывают плитку с набережной. Часть прогулочной зоны в районе отеля "Гранд Палас" серьезно пострадала. Остатки пляжа полностью затоплены. Тем не менее, некоторые смельчаки, как ни в чем не бывало, гуляют по пирсу.

Напомним, 2 января в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение.