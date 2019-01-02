Из воды торчит только мачта: Очевидцы сообщили, что в порту Пионерского шторм потопил судно
Фото сообщества "Наш Пионерский".Фото: Facebook
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Жители Пионерского в сообществе "Наш Пионерский" в Фейсбуке сообщили, что в порту разбушевавшаяся стихия потопило судно. Из воды торчит только мачта. Официально эта информация не подтверждена. О жертвах и пострадавших также неизвестно.
Напомним, 2 января в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер повалил десятки деревьев, частично разрушил променад в Светлогорске.