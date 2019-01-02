До Праги не доехали: в Германии сломался автобус с туристами из Калининграда

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:27:53+03:00

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Туристическая группа из Калининграда больше пяти часов вынуждена была провести в лесу в Германии. Причина - поломка автобуса.

Как сообщило издание "Клопс.Ru", автобус с туристами направлялся в Чехию, но застрял в 30 километрах от Берлина. К месту ЧП подъехала немецкая полиция, неисправный автобус, скорее всего, отправят на техосмотр. В компании "Калининград Тур", организовавшая поездку, знают об инциденте и пытаются обеспечить туристов горячим питанием.

Напомним, весной прошлого года немецкая полиция задержала автобус с калинингградскими номерами, который перевозил детей одной из школ города. У автобуса была неисправна тормозная система.