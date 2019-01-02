2019-01-02T20:27:53+03:00
Происшествия

До Праги не доехали: в Германии сломался автобус с туристами из Калининграда

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туристическая группа из Калининграда больше пяти часов вынуждена была провести в лесу в Германии. Причина - поломка автобуса.

Как сообщило издание "Клопс.Ru", автобус с туристами направлялся в Чехию, но застрял в 30 километрах от Берлина. К месту ЧП подъехала немецкая полиция, неисправный автобус, скорее всего, отправят на техосмотр. В компании "Калининград Тур", организовавшая поездку, знают об инциденте и пытаются обеспечить туристов горячим питанием.

Напомним, весной прошлого года немецкая полиция задержала автобус с калинингградскими номерами, который перевозил детей одной из школ города. У автобуса была неисправна тормозная система.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция: В машине «скорой», попавшей в ДТП под Калининградом, находился годовалый мальчик
На ул. Емельянова в Калининграде сбили 79-летнюю женщину на "зебре"
На Куршской косе затопило участок дороги
В доме на Каштановой аллее в Калининграде едва не взорвался газовый котел
Из воды торчит только мачта: Очевидцы сообщили, что в порту Пионерского шторм потопил судно
В Балтийске автомобиль врезался в стену жилого дома
В Светлогорске штормовые волны разбивают променад
На строящемся портовом терминале в Пионерском погиб рабочий
Под Калининградом в ДТП погиб водитель "Скорой помощи"
На ул. Кошевого пенсионер сбил подростка
В Янтарном при пожаре пострадал человек
Накануне Нового года 40-летний сын оставил мать без 10 тысяч рублей
Калининградец перевозил 100 блоков сигарет без акцизных марок
В Калининградской области объявили штормовое предупреждение
В ночь на 1 января в Калининграде произошло смертельное ДТП
В Калининграде усилился ветер - до 24 метров в секунду