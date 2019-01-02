Полиция: В машине «скорой», попавшей в ДТП под Калининградом, находился годовалый мальчик

2 Янв. 2019 2019-01-02T22:05:58+03:00

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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в среду, 2 января, в 11:10 автомобиль «скорой помощи» съехал в кювет на трассе Калининград-Полесск. В результате аварии 44-летний водитель «неотложки» погиб.

- На прямом участке дороги машина неотложной помощи оказалась в кювете. Погодные условия могли сыграть свою роковую роль, но полицейские проверяют все возможные версии трагедии, в том числе и техническое состояние иномарки. Автомобиль «Форд», в котором получила травмы и фельдшер, принадлежит коммерческой скорой. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В момент ДТП в скорой помощи также находились годовалый мальчик и сопровождавшая его мать, которых везли в больницу. В результате происшествия они не пострадали и после осмотра медиками были доставлены в лечебное учреждение с первоначальным диагнозом.