2019-01-02T22:05:58+03:00
Происшествия

Полиция: В машине «скорой», попавшей в ДТП под Калининградом, находился годовалый мальчик

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в среду, 2 января, в 11:10 автомобиль «скорой помощи» съехал в кювет на трассе Калининград-Полесск. В результате аварии 44-летний водитель «неотложки» погиб.

- На прямом участке дороги машина неотложной помощи оказалась в кювете. Погодные условия могли сыграть свою роковую роль, но полицейские проверяют все возможные версии трагедии, в том числе и техническое состояние иномарки. Автомобиль «Форд», в котором получила травмы и фельдшер, принадлежит коммерческой скорой. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В момент ДТП в скорой помощи также находились годовалый мальчик и сопровождавшая его мать, которых везли в больницу. В результате происшествия они не пострадали и после осмотра медиками были доставлены в лечебное учреждение с первоначальным диагнозом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ул. Емельянова в Калининграде сбили 79-летнюю женщину на "зебре"
На Куршской косе затопило участок дороги
До Праги не доехали: в Германии сломался автобус с туристами из Калининграда
В доме на Каштановой аллее в Калининграде едва не взорвался газовый котел
Из воды торчит только мачта: Очевидцы сообщили, что в порту Пионерского шторм потопил судно
В Балтийске автомобиль врезался в стену жилого дома
В Светлогорске штормовые волны разбивают променад
На строящемся портовом терминале в Пионерском погиб рабочий
Под Калининградом в ДТП погиб водитель "Скорой помощи"
На ул. Кошевого пенсионер сбил подростка
В Янтарном при пожаре пострадал человек
Накануне Нового года 40-летний сын оставил мать без 10 тысяч рублей
Калининградец перевозил 100 блоков сигарет без акцизных марок
В Калининградской области объявили штормовое предупреждение
В ночь на 1 января в Калининграде произошло смертельное ДТП
В Калининграде усилился ветер - до 24 метров в секунду