Получил пробоину и сел на дно: в порту Пионерского шторм потопил рыболовный траулер
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Стали известны детали инцидента, который произошел в порту Пионерского 2 января.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, штормовой ветер оторвал от причальной стенки плавучий кран и ударил его о стоявший рядом маломерный рыболовный траулер. Судно получило пробоину, в которую стала быстро поступать вода. Попытки откачать воду к успеху не привели - судно осело на дно недалеко от причальной стенки.
К счастью, инцидент в порту обошелся без пострадавших.