Получил пробоину и сел на дно: в порту Пионерского шторм потопил рыболовный траулер

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:51:51+03:00

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Стали известны детали инцидента, который произошел в порту Пионерского 2 января.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, штормовой ветер оторвал от причальной стенки плавучий кран и ударил его о стоявший рядом маломерный рыболовный траулер. Судно получило пробоину, в которую стала быстро поступать вода. Попытки откачать воду к успеху не привели - судно осело на дно недалеко от причальной стенки.

К счастью, инцидент в порту обошелся без пострадавших.