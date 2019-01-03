В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром региональное управление МЧС отменило штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, минувшей ночью скорость ветра снизилась до 13-18 м/с, на побережье – до 20 м/с.

По последним данным, во время разгула стихии в области повалило около 60 деревьев. В Светлогорске оказался частично разрушен променад.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.