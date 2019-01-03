2019-01-03T12:56:22+03:00
Происшествия

В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

Николай Литвинов
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Сегодня утром региональное управление МЧС отменило штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, минувшей ночью скорость ветра снизилась до 13-18 м/с, на побережье – до 20 м/с.

По последним данным, во время разгула стихии в области повалило около 60 деревьев. В Светлогорске оказался частично разрушен променад.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.

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