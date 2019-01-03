Аэропорт «Храброво» вернулся к штатному режиму работы

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:02:28+03:00

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Накануне из-за штормового ветра калининградский аэропорт «Храброво» не смог принять и отправить сразу несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву и Минск. Сегодня метеоусловия улучшились – штормовое предупреждение было отменено.

- Аэропорт готов к приему и отправке воздушных судов, - сообщили утром в пресс-службе «Храброво».

В течение дня будут выполняться рейсы, задержанные накануне, а также рейсы по расписанию 3 января. Решение о времени вылета принимают авиакомпании и командиры воздушных судов.

Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300.