Из-за обрушения променада в Светлогорске переселили постояльцев пятизвездочного отеля

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:19:11+03:00

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22 постояльцев перевели в другую гостиницу из отеля «Гранд Палас», который расположен на променаде Светлогорска. Накануне, напомним, штормовые волны разрушили часть променада - снесли металлическое ограждение и смыли часть плитки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, постояльцев «Гранд Паласа» переселили в ночь на 3 января. Сегодня променад должны осмотреть специалисты “Балтберегозащиты”.