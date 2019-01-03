В полиции сообщили подробности ДТП в Балтийске, где «Киа» врезалась в дом

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:42:49+03:00

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Стали известны подробности ДТП в Балтийске, где автомобиль врезался в жилой дом. В результате аварии серьезные травмы получили два пассажира.

- К сожалению, иномаркой управляла молодая женщина в нетрезвом состоянии. В крови было обнаружено почти 0,4 промилле алкоголя, - сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.- Кроме это, на закруглении дорожного полотна водитель отвлеклась на разговор с подругой и двумя попутчиками. Автомобиль по касательной ушёл с городской магистрали, сбив опору освящения, и врезался в угол жилого дома. Два молодых человека госпитализированы с серьезными травмами. Таковы последствия алкоголя за рулем.

Экспертиза полученных травм пассажиров станет основанием для возбуждения в отношении водителя уголовного дела, отметила представитель УМВД.