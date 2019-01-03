2019-01-03T14:58:34+03:00
Происшествия

Эксперты: Угрозы полного разрушения променада в Светлогорске нет

Николай Литвинов
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Сегодня на поврежденном штормом променаде в Светлогорске побывали специалисты «Балтберегозащиты». Они зафиксировали разрушения эстакадной части набережной на протяжении 36,5 м, а также повреждения на протяжении 165 м.

Как сообщает пресс-служба правительства области, основной элемент защиты променада - подпорная берегозащитная стенка - находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее обрушения на всем протяжении променада не предвидится.

- Восстановительные работы начнутся, как только это представится возможным. Пока подобраться к променаду снизу невозможно из-за сильных волн, - уточнили в пресс-службе.

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