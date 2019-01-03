В порту Пионерского затонуло второе судно – яхта «Мамба»

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:53:15+03:00

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Как сообщает портал klops.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона, в Пионерском затонула частная яхта «Мамба». Она была пришвартована рядом рядом с рыболовецким траулером, который затонул во время шторма накануне. Судно получило пробоину, в которую стала быстро поступать вода. Попытки откачать воду к успеху не привели - судно осело на дно недалеко от причальной стенки.

К счастью, оба инцидента обошлись без пострадавших.