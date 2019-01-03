Калининградских перевозчиков отходов будут штрафовать за захламенные мусорные площадки

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:28:51+03:00

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В четверг, 3 января, состоялись совещания в областном правительстве и администрации города Калининграда, на которых обсудили проблемы, возникшие в новогодние праздники в связи с тем, что с января заработала новая система вывоза и утилизации бытового мусора. По информации пресс-службы мэрии, из 960 контейнерных площадок проблемы возникли примерно на 50. Как отметили участники совещания, сбои в работе возникли там, где не выигравшие конкурс перевозчики в конце декабря уже начали снимать контейнеры с площадок. А новые перевозчики, ставшие победителями, не успели своевременно выставить свои контейнеры.

На совещании шла речь о том, что в случае, если до 5 января перевозчики не стабилизируют ситуацию и не наладят вывоз мусора, к ним будут применены штрафные санкции, в том числе и к региональному оператору за организацию работ.

О нарушении санитарных норм и графиков вывоза мусора жители региона могут сообщать по круглосуточной горячей линии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами – 920-889; 312-410.