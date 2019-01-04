2019-01-04T13:07:03+03:00
Происшествия

При пожаре на улице Карташова пострадал калининградец

Прибывшим спасателям удалось потушить огонь
Сергей Богров
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В пятницу, 4 января, в Калининграде в пожаре пострадал местный житель. Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел около 6 часов утра на ул. Карташова.

На третьем этаже жилого дома в однокомнатной квартире загорелся диван. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Прибывшим спасателям удалось потушить огонь. В результате пострадал человек, которого передали бригаде скорой помощи.

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