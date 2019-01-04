Под Калининградом у посетителя бара из кармана брюк похитили 7 тысяч рублей
Подозреваемым оказался мужчина, который ранее был судим за кражи
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В Гусеве полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в краже у посетителя бара. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, в одном из баров города находился 32-летний посетитель. Мужчина был пьян и не заметил, как из кармана его брюк похитили 7 тысяч рублей.
Вскоре полиция сумела задержать подозреваемого. Как выяснилось, ранее задержанный уже был судим за кражи. В отношении него возбудили уголовное дело, предусматривающее до 5 лет лишения свободы