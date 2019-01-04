Эксперт БФУ им. Канта: Разрушение променада в Светлогорске — это недоработка при проектировании
Променад в Светлогорске разрушился из-за недоработок в проектировании. Об этом заявил доцент института природопользования и территориального градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов.
— Что касается разрушения части променада в Светлогорске, то это тоже не катастрофа, а конструктивная недоработка при проектировании и реализации объекта. Променад уже разрушался и раньше, и именно в этой части, — заявил Белов.
По его словам, к штормам в это время года необходимо «быть готовыми». Как считает эксперт, строить променад нужно так, чтобы «волна ломалась» и ее энергия гасилась, не доходя до берега.
— Для этого нужны буны или каменная отсыпка. Вот в Зеленоградске из-за другой конструкции набережной и восстановленых берегозащитных сооружений таких разрушений не было, — добавил он.