На улице Комсомольской в Калининграде сбили двух пенсионерок
Пожилые женщины переходили дорогу в неположенном месте
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Днем в Калининграде сбили двух пенсионерок, которые решили перейти проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
ДТП произошло на улице Комсомольской. Две пенсионерки 1928 и 1938 годов рождения переходили дорогу в неположенном месте, не убедившись в отсутствии автомобилей.
В результате наезда пожилые женщины получили травмы и были госпитализированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства.