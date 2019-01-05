2019-01-05T01:26:56+03:00
Происшествия

На улице Комсомольской в Калининграде сбили двух пенсионерок

Пожилые женщины переходили дорогу в неположенном месте
Виктор Сергеев
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Днем в Калининграде сбили двух пенсионерок, которые решили перейти проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

ДТП произошло на улице Комсомольской. Две пенсионерки 1928 и 1938 годов рождения переходили дорогу в неположенном месте, не убедившись в отсутствии автомобилей.

В результате наезда пожилые женщины получили травмы и были госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства.

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