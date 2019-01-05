В Светлом неизвестные сбили, а затем расстреляли бродячую собаку

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:14:28+03:00

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Похоже, в городе Светлый объявились новоявленные догхантеры. Местные жители в группе "Подслушано в Светлом" сообщают о фактах расстрела бродячих собак.

"Утром мне позвонили и просили помощи, - сообщил один из участников групы. - Рыжий пес из славного городка теперь калека! Сегодня ночью, по словам очевидцев, в Светлом опять стреляли. Кто устраивает охоту на собак в этом городе, неизвестно. У собаки задняя лапа в хлам, только ампутация. Колотые ранения на бедре. Такое ощущение, что парня добивали после того, как на него наехали".

Известно, что раненую собаку после инцидента забрали в один из приютов.