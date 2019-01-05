В Гурьевском районе 23-летний рецидивист украл у пенсионерки кролика

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:43:03+03:00

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В поселке Некрасово Гурьевского района накануне было ограблено частное подворье. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 64-летняя пенсионерка лишилась кролика. Женщина попыталась помешать преступнику, однако тот, прихватив добычу, сбежал.

Найти негодяя удалось быстро. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Кролика при нем не оказалось - он уже успел продать животное своему знакомому из соседнего поселка. Сотрудники уголовного розыска разыскали животное и передали его законной владелице. А грабителю теперь грозит до четырех лет лишения свободы.