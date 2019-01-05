В порту Пионерского, где затонули два судна, установят боновые заграждения
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Штормовой ветер, разыгравшийся в Калининградской области после Нового года, в порту Пионерского потопил два судна. Вначале, столкнувшись с плавучим краном, затонул маломерный рыболовный траулер, затем пошла ко дну частная яхта "Мамба". Теперь в порту планируется установить боновые заграждения длиной 100 метров.
Как сообщает морское агентство Portnews, это необходимо для предотвращения распространения разлива нефтепродуктов, а также проведения водолазного осмотра затонувшего рыболовного судна МРТК - 1078.