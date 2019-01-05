2019-01-05T16:20:49+03:00
Общество

Калининград занял 44-е место в рейтинге лучших городов для проживания

Кирилл Алексеев
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Накануне завершилось голосование на сайте город-россии.рф, где ежегодно выбираются лучшие города России для проживания.

Калининград, получив более пяти тысяч голосов, занял на этот раз 44-е место из 83-х. На первом месте Владикавказ - за него проголосовали более 400 тысяч человек, на втором - Владивосток (175,2 тысячи), на третьем - Чебоксары (153,6 тысячи).

В прошлом году за Калининград проголосовали более 10 тысяч человек, и наш город занял 40-е место. Лучший показатель Калининграда датируется 2014 годом. Тогда наш город занял 11-е место, набрав более 43 тысяч голосов.

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