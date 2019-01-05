В Калининграде и Советске сбили пенсионеров на "зебре"
Пострадавшие госпитализированы.
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В пятницу, 4 января, на калининградских дорогах сбили двух пенсионеров. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В Советске на улице Калининградское шоссе водитель "Мерседеса" при движении задним ходом сбил 62-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы.
На пр. Мира в Калининграде 71-летний пенсионер на "Мерседесе" сбил 69-летнего пенсионера. В результате наезда мужчина получил травмы.