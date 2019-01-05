В Светлом полиция разыскивает 13-летнюю школьницу

5 Янв. 2019 2019-01-05T22:29:07+03:00

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Полиция объявила в розыск 13-летнюю школьницу из Светлого Кристину Левчик. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, девочка ушла из дома 3 января в районе 18.00 и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, серо-зеленые глаза, волосы темные прямые средней длины.

Была одета: куртка с капюшоном без меха болотного цвета, черные зауженные джинсы, зеленые ботинки, при себе имела мобильный телефон G-Smart.

Может находиться у знакомых в Калининграде, Чкаловске, Светлом.

Если у Вас есть информация о том, где может находиться разыскиваемая, звоните в дежурную часть отдела полиции +7 (40152) 3-53-02, либо 02, 102.